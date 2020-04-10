Энергетика

МИР 24МИР 24Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
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Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

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ОПЕК+ раскрыл детали сделки по нефти

РИА Новостивчера в 19:15

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 15:19

Страны ОПЕК+ сократят добычу после июня на 7,7 млн б/с

Газета.Ruвчера в 18:56

Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Известиявчера в 18:49

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МИР 2410 апреля в 17:19

Страны ОПЕК+ назвали объёмы сокращения до апреля 2022 года

News.ruвчера в 19:07
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