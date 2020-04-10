Энергетика
МИР 24Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Комментарии
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
В Челябинской области разрешили работать парикмахерским
С сегодняшнего дня разрешена работа парикмехерских, а также салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию — у нас их не так много.
Эхо Москвы в Челябинске 01:55
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 12 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:41
Общество
В России за сутки умерли 18 человек с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 18 пациентов с коронавирусом, всего скончались 148 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:51
Хоккей
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ. Сергею Гончару — 46 лет
Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
Спорт-Экспресс 01:00
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Здоровье
В Свердловской области ещё 4 человека заболели коронавирусом
За прошедшие сутки ещё четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 03:41
Общество
Стало известно, как будет выглядеть цифровой пропуск в Москве
На цифровом пропуске в Москве будет специальный код и QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:51
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Общество
Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:15
Общество
Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья
Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 11 апреля в 04:12
Авто
Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
Происшествия
В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
Сегодня, 13 апреля, стало известно о том, что коронавирусом в Тульской области заразились еще 11 человек.
Первый Тульский 03:52
Общество
Еще 18 человек умерли от коронавируса в России за прошедшие сутки
За весь период с начала пандемии в РФ заболели коронавирусом 18 328 человек в 82 субъектах страны.
Вечерняя Москва 03:49
Армия и оружие
Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России
В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU вчера в 08:49
Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Здоровье
Тулячка нарушила самоизоляцию, добиваясь теста на коронавирус
Женщина пыталась добиться теста на коронавирус для себя.
Тульская пресса 01:51
Политика
МИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный в 1962 году в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
РИА Новости вчера в 11:48