Энергетика

МИР 24МИР 24Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
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Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Эхо Москвы01:00

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

Взгляд.рувчера в 19:48

Москва и Эр-Рияд сократят добычу нефти от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 16:16

Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Новак прокомментировал сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти

RT на русскомвчера в 16:39

Новак сообщил о сокращении РФ и Саудовской Аравией нефти от 11 млн б/с

News.ruвчера в 18:53

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

МИР 2410 апреля в 17:19
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Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
23
Общество

Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.
ФАН 11 апреля в 14:01
122
Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
10
Общество

Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
169
Происшествия

В Архангельске умерла первая пациентка с коронавирусом

Пожилая женщина стала первой жертвой COVID-19 в Архангельской области.
НТВ 06:45
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
28
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
16
Общество

Названы сроки начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России

Тестирование на определение антител к коронавирусу может начаться в России уже в ближайшие дни.
Lenta.ru 06:21
2
Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти

Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго.
Право.ру 02:12
556
Общество

В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса

По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
38
Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
73
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Игры

Capcom похвасталась коммерческим успехом Resident Evil 3 Remake

Японская Capcom в очередном финансовом отчете похвасталась, что отгрузки и цифровые продажи Resident Evil 3 Remake на консолях и ПК превысили 2 млн копий за первые пять дней.
Российская газета 06:04
7
Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
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Общество

В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю

Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
1
Транспорт

В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Здоровье

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Происшествия

Более 530 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

Более 530 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 47 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 02:03
311
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Кино

Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма

Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:37
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Общество

В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru 11 апреля в 07:53
991
Общество

Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известия 06:58
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
68
Общество

Яндекс назвал уровень самоизоляции в Самаре «относительно низким»

Как сообщает пресс-служба Яндекса, на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Самаре составил 2,9 балла, что на 1,7 балла больше, чем до распространения коронавируса, но на 0,5 меньше, чем на предыдущей неделе.
SamRU.ru 05:17
Происшествия

В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров

Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.
Сахалин.Инфо 06:40
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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