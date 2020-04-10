Энергетика
МИР 24Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки снизят этот объем до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки.РИА Новостивчера в 19:15
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Эксперты сравнили УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado
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Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течение последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна 11 апреля в 02:04
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков, сообщили в пресс-службе Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету.
РИА Новости вчера в 19:38
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Наука
В пещере во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле
В одной из неандертальских пещер Франции археологи обнаружили элементы веревки, которой пользовались примерно 52 тысячи лет назад, пишет ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 11 апреля в 18:36
Авто
Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla
Начиная с самой первой Tesla Model 3, сошедшей с конвейера американского автозавода, электрический автомобиль оснащался камерой, интегрированной в салонное зеркало заднего вида и ориентированной на водителя.
32CARS.ru 01:09
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия вчера в 00:59
Армия и оружие
Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня
Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
ТАСС вчера в 20:21
Общество
Голикова спрогнозировала сроки избавления РФ от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила возможность того, что после 30 апреля в России могут продлить ограничительные меры.
Газета.Ru вчера в 07:03
Экономика
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось
Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
МР7.ру вчера в 08:44
Происшествия
В Волгоградской области ещё у пяти человек выявлен коронавирус
Волгоград, 12 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки.
REGNUM вчера в 06:34
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 11 апреля в 08:25
Экономика
Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко
Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Кремль допустил перенос даты Парада Победы
Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
Хорошие новости 11 апреля в 10:23
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Динозавр и Человек-зеркало станут новыми героями шоу «Маски»
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В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Самый результативный российский защитник в истории НХЛ. Сергею Гончару — 46 лет
Гончар является самым результативным российским защитником в истории НХЛ. Он набрал 811 (220+591) очков в 1301 матче регулярного чемпионата.
Спорт-Экспресс 01:00
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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
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У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
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Курсы валют на сегодня, 13 апреля 2020 года
Курсы валют сегодня 13 апреля 2020 Центробанк составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 13 апреля 2020 по данным Центробанка составляет 73.75 рублей за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:23