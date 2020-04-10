Энергетика

МИР 24МИР 24Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.
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с чего всё началось

ОПЕК+ раскрыл детали сделки по нефти

Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки снизят этот объем до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки.
РИА Новостивчера в 19:15

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В ОПЕК+ раскрыли детали новой сделки: Россия согласилась на крупнейшее в истории сокращение добычи нефти

БИЗНЕС Online00:00

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

МИР 2410 апреля в 17:19

Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

ТАССвчера в 19:18

ОПЕК+ раскрыл детали сделки по нефти

РИА Новостивчера в 19:15

Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ на два года

РЕН ТВвчера в 18:48

Страны ОПЕК+ опубликовали коммюнике по новой сделке

Вестник Кавказавчера в 23:10

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 15:19
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Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
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Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Отвечая на вопрос о праздновании в этом году Дня Победы, Д. Песков заверил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, но затруднился конкретизировать, пройдут ли они (и в каком формате) именно 9 мая или позднее.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
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