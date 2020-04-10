Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки снизят этот объем до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки.

с чего всё началось

Министр энергетики Александр Новак рассказал, что ОПЕК+ согласовал новую сделку. Срок соглашения составляет два года – до 1 мая 2022 года, пишет РИА «Новости». В течение первых двух месяцев сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.

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