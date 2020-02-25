Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала. "Здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться", — сказал министр.
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Новак назвал продолжительность сохранения спроса на нефть

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