Энергетика
Национальная служба новостейНовак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти. По словам министра, топливные цены будут меняться в пределах инфляции.
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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Национальная служба новостейвчера в 06:35
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