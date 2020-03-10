Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНовак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти. По словам министра, топливные цены будут меняться в пределах инфляции.
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Глава Минэнерго: стоимость топлива в России будет прогнозируемой

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