Энергетика

ТАССТАССНовак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Общество

Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

РИА Новости 02:56
Происшествия

На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая

Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
REGNUM вчера в 13:30
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Происшествия

В Челябинске при наезде маршрутки пострадал пешеход

«Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 02:13
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Музыка

Названы самые популярные видео российского YouTube в 2019 году

Google назвал самые популярные видео российского и мирового YouTube в 2019 году.
Собака.ru 03:37
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Политика

«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" аргументировать необходимость уменьшить тариф на транзит газа.
RuNews24.ru вчера в 02:23
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Экономика

Московская биржа запустит торги фьючерсами на зерно

Московская биржа планирует в 2020 году запустить российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка, сообщил РБК представитель биржи.
РБК вчера в 23:00
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Общество

Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

Как в свою очередь отмечает психиатр-нарколог Алексей Магалиф, тому, кто принял решение пить алкоголь, нужно соблюдать два главных правила — пить на сытый желудок и не смешивать разные виды алкоголя.
РИА Новости вчера в 19:54
Экономика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.
Известия 00:28
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

РБК 03:03
Авто

McLaren представит свой новый гибридный суперкар

Недавно генеральный директор McLaren Майк Флевитт сообщил, что платформа следующего поколения будет официально анонсирована весной следующего года, а также мы узнаем кое-что о гибридной трансмиссии.
32CARS.ru вчера в 02:45
Происшествия

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил год колонии

Фигурант «московского дела» Никита Чирцов получил один год колонии за применение насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона».
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 04 декабря в 07:17
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Политика

Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Русская Планета 00:26
Происшествия

Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей

REGNUM 03:54
Политика

Медведев пошутил про Гарика Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил про поход юмориста Гарика Харламова на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос коллеги шоумена Тимура Батрутдинова.
Народные новости вчера в 06:28
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Здоровье

В ВОЗ рассказали о вспышке заболеваемости корью в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, согласно которому в 2018 году от кори умерли более 140 тысяч человек, что почти на 20 тысяч больше, чем годом ранее.
News.ru 01:56
Общество

ГИБДД поменяет теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
Общественная служба новостей вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное