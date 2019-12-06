Энергетика

ТАССТАССНовак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
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Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции

ПРАЙМвчера в 16:15
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Фигурное катание

В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию

Эхо Москвы 04 декабря в 22:06
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Футбол

«Арсенал» выдал худшую серию без побед за последние 42 года

Как утверждает TheScore, этот результат для "Арсенала" - худший за последние 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.
Газета.Ru вчера в 19:49
Происшествия

На Кубани мужчина зарезал жену и тещу и ранил маленькую дочь

Житель Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве жены и тещи, а также ранении дочери.
Росбалт вчера в 13:39
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Политика

Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
RT на русском 04:48
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Общество

Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Российская газета 05:09
Политика

В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 декабря в 14:18
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкрутится и без российских кредитов

Ранее глава Белоруссии заявил, что на российского президента Владимира Путина оказывается жесточайшее антибелорусское давление из близкого окружения.
News.ru вчера в 06:12
Общество

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС вчера в 18:38
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru 04 декабря в 09:10
Общество

Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью

По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.
Primpress.ru 00:40
Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Москва 24 04:48
Здоровье

Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве

В пресс-службе мэрии сообщили, что сейчас в систему онкологической помощи в Москве входят 11 стационаров и онкологические диспансеры, являющиеся подразделениями городских больниц.
Росбалт 04 декабря в 09:45
Политика

Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам

Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Провэд-медиа.рф вчера в 09:18
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Общество

Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива

Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Евразия Daily 04:32
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой

Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Bimru.ru 04:07
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Космос

Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной

Немецким ученым из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка впервые удалось выполнить прямую оценку массы гигантской черной дыры, основываясь непосредственно на наблюдениях за движениями звезд вокруг ядра галактики.
РИА Новости 03 декабря в 09:35
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