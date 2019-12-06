Энергетика
ТАССНовак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
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Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
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Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»
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