Энергетика

ТАССТАССНовак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
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