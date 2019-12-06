Энергетика
ТАССНовак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Общество
В Совфеде предложили уравнять зарплаты учителей
В Совете Федерации предложили уравнять заработные платы учителей.
Волейбол
«Зенит» одержал первую победу на клубном ЧМ по волейболу
Казанский "Зенит" одержал первую победу на проходящем в Бразилии клубном чемпионате мира по волейболу.
Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В Чите столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись в пятницу в Черновском районе Читы.
Политика
Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН
Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Наука
Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Слишком теплая погода на Чукотке привела к тому, что 56 белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Политика
Трамп зажёг огни на главной рождественской ёлке США
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Политика
Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Российское правительство объявило в четверг, 5 декабря, официального представителя посольства Болгарии "персоной нон грата".
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Шоу-бизнес
Влад Топалов нежно поздравил сына с днем рождения
Звездный отец трогательно поздравил наследника с днем рождения. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный с сыном снимок.
Энергетика
Минэнерго уточнило сроки завершения инвентаризации месторождений нефти
Инвентаризация месторождений нефти в России завершится в середине 2020 года, заявил журналистам в кулуарах конференции «Будущее нефтегазовой отрасли в России» замглавы департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Андрей Терешок.
Экономика
Эдуард Худайнатов хочет построить мегапорт на Дальнем Востоке
Построить новый терминал предлагается в районе бухты Безымянная в Приморском крае, сказано в документе, с копией которого ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил один из собеседников.