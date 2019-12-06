Энергетика

ТАССТАССНовак рассказал о цене на топливо в России

Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
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Власти дали прогноз по росту цен на бензин в 2020 году

URA.Ruвчера в 18:22

Новак спрогнозировал цены на российское топливо

Lenta.ruвчера в 17:06

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°вчера в 17:34

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолецвчера в 17:15

Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ruвчера в 18:15

Новак рассказал о цене на топливо в России

ТАССвчера в 16:26

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 16:01
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Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Хоккей

Панарин вернулся в «Коламбус» и забил под свист трибун

Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года

По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
News-24.ru 00:53
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Футбол

Уткин объяснил, почему Дзюба – это бренд, а не человек

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал задержание фанатов «Спартака», оскорблявших форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Спорт день за днем вчера в 08:27
Общество

Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
ФедералПресс вчера в 07:50
Общество

США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду

Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
РИА Новости вчера в 16:50
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

На случай провала переговоров в Париже у Киева есть «план Б»

Если Киеву не удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе — читай: не удастся продавить свой вариант захвата этой территории — то украинские власти подготовили на этот счет «план Б». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своего выступления в Лондоне.
REGNUM вчера в 14:37
Религия

В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 00:25
Футбол

Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»

Пресс-служба клуба не стала комментировать информацию. Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
Бомбардир.ру вчера в 22:52
Общество

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Российская газета 00:11
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

Матчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году

6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 19:30, в это же время в Туле пройдет игра «Локомотива» и местного «Арсенала».
АБН вчера в 17:41
Политика

Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.
Пятый канал вчера в 11:47
Футбол

Моуриньо потерпел первое поражение у руля «Тоттенхэма» от «МЮ»

REGNUM вчера в 00:16
Общество

Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России

Аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование и определили, в каких регионах России наиболее высокая и низкая стоимость новогоднего стола, передает РИА Новости.
Слово и Дело вчера в 22:10
Происшествия

В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

Аргументы и Факты вчера в 22:54
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Газета.Ru вчера в 08:10
Политика

Москва ответила Вашингтону на санкции в отношении российских хакеров

Ранее в четверг, 5 декабря, Минфин США ввел ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физлиц, включая россиян и украинцев.
Утро.ru вчера в 13:57
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Экономика

В Ульяновской области создадут индустриальный парк «Октябрьский»

Соглашение о строительстве парка подписали на форуме Деловой климат в России глава Чердаклинского района Мария Шпак и исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов.
Деловое обозрение 00:38
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие

ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году

Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
ТАСС вчера в 18:38
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Футбол

Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.
ProstoProSport вчера в 09:52
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