Энергетика
ТАССНовак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Хоккей
Панарин вернулся в «Коламбус» и забил под свист трибун
Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Футбол
Уткин объяснил, почему Дзюба – это бренд, а не человек
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал задержание фанатов «Спартака», оскорблявших форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Общество
Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах
Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Политика
На случай провала переговоров в Париже у Киева есть «план Б»
Если Киеву не удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе — читай: не удастся продавить свой вариант захвата этой территории — то украинские власти подготовили на этот счет «план Б». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своего выступления в Лондоне.
Религия
В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Футбол
Телеканал «360»: Габулов ушел с поста президента «Алании»
Пресс-служба клуба не стала комментировать информацию. Габулов выступал за «Аланию» с 2001 по 2003-й год.
Общество
Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка
В "Сбербанк" в этом году поступило 2,5 миллиона жалоб на звонки мошенников, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Футбол
Матчи «Зенита» и «Локомотива» станут последними в РПЛ в уходящем году
6 декабря «Зенит» сыграет дома с московским «Динамо» в 19:30, в это же время в Туле пройдет игра «Локомотива» и местного «Арсенала».
Политика
Путин призвал США продлить договор СНВ-3 без всяких условий
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал глава государства.
Футбол
Моуриньо потерпел первое поражение у руля «Тоттенхэма» от «МЮ»
Общество
Определена стоимость новогоднего стола в разных регионах России
Аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование и определили, в каких регионах России наиболее высокая и низкая стоимость новогоднего стола, передает РИА Новости.
Происшествия
В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Политика
Москва ответила Вашингтону на санкции в отношении российских хакеров
Ранее в четверг, 5 декабря, Минфин США ввел ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физлиц, включая россиян и украинцев.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Экономика
В Ульяновской области создадут индустриальный парк «Октябрьский»
Соглашение о строительстве парка подписали на форуме Деловой климат в России глава Чердаклинского района Мария Шпак и исполняющий обязанности министра цифровой экономики и конкуренции Николай Зонтов.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Футбол
Жеребьевка отбора ЧМ-2022 пройдет ближе к концу 2020 года
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, пройдет ближе к концу следующего календарного отрезка.