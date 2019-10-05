Политика

Газета.RuГазета.RuНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину

В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. По его словам, стоимость будет определяться "в соответствии с европейским законодательством".
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.
BFM.ruвчера в 07:52

Подробнее о событии

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

РИА Новостивчера в 22:42

Эксперт прокомментировал слова Новака о цене за транзит газа через Украину

Комсомольская правдавчера в 22:59

В Минэнерго назвали критерии определения цены транзита газа на Украину

Известиявчера в 08:20

Как идут российско-украинские переговоры по транзиту газа и когда электромобили заменят бензиновые машины?

BFM.ruвчера в 13:23

Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Российская газетавчера в 09:58

Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину

RT на русскомвчера в 16:01

Новак: цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе

ТАССвчера в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 03 октября в 07:38
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Авто

Tesla установила новый рекорд продаж

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 03 октября в 13:40
Космос

Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября

RT на русском вчера в 19:29
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Происшествия

В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика

В Грузии вызвали на допрос оскорбившего Путина журналиста

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Суть событий вчера в 12:14
Политика

Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия вчера в 16:08
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС вчера в 16:36
Транспорт

СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов

Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Единоборства

Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Шоу-бизнес

Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»

Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала видео со свадьбы с Владимиром Чоповым в Италии

Недавно знаменитость показала в Instagram видео со свадьбы в Италии.
OAnews 01:21
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости вчера в 18:21
Гаджеты

Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus

Astera 02 октября в 14:43
Спорт

Акименко: не ожидал, что мне вообще дадут допуск на чемпионат мира

Чемпионат вчера в 17:37
Политика

Следующего президента России назвал политолог Соловей

Соловей считает, что произойдет замена глав двух госкорпораций - «Газпрома» и «Транснефти».
LentaChel.ru 00:06
Общество

Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан вчера в 04:58
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Наука

Циклическая смена влажности помогла синтезу нуклеозидов в РНК-мире

N+1 03 октября в 15:40
Здоровье

Врач уволен за провозку пациентов в машине с овощами в Саратове

В Саратовской области уволен с должности главный врач Дергачевской районной больницы за то, что его пациенты добирались на гемодиализ в микроавтобусе с овощами.
Газета.Ru 01:20
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус вчера в 11:58
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Кино

Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»

Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное