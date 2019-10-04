Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину. По его словам, этот показатель будет в рамках действующих в Европе тарифов.

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Происшествия В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.

Политика В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.

Политика Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы в стране в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления нового руководства страны о том, что закон о языке еще будут проверять.

Экономика В Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Здоровье В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.

Шоу-бизнес Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме» Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.

Происшествия В США задержали пришедшую в школу с заряженным оружием ученицу Американская полиция задержала ученицу школы города Хантингтон-Парк, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.

Политика Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.