Политика
РИА НовостиНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину. По его словам, этот показатель будет в рамках действующих в Европе тарифов.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.BFM.ru07:52
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