Политика

Газета.RuГазета.RuНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину

В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. По его словам, стоимость будет определяться "в соответствии с европейским законодательством".
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.
BFM.ruвчера в 07:52

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Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

РИА Новостивчера в 22:42

Эксперт прокомментировал слова Новака о цене за транзит газа через Украину

Комсомольская правдавчера в 22:59

Как идут российско-украинские переговоры по транзиту газа и когда электромобили заменят бензиновые машины?

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RT на русскомвчера в 16:01

Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Российская газетавчера в 09:58

В Минэнерго назвали критерии определения цены транзита газа на Украину

Известиявчера в 08:20

Новак: цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе

ТАССвчера в 08:16
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Футбол

Шалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что посвящает победу над "Уфой" в матче чемпионата России главе Чечни Рамзану Кадырову и болельщикам команды.
РИА Новости 07:08
Политика

Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
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Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
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Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском 02 октября в 23:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
ТАСС 07:15
Политика

Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Политика

Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Экономика

Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева

Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.
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Происшествия

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Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Общество

Полиция Красноярска ищет школьников, опозоривших завуча в интернете

ИнфоСМИ вчера в 04:33
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета 03 октября в 08:04
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.
Российская газета вчера в 04:55
Происшествия

Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Донецке

Известия 07:26
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Гаджеты

Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации

Профиль вчера в 13:21
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Армия и оружие

ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе

Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Футбол

Чемпион мира Хеведес оценил красоту московского метрополитена

Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил красоту московского метрополитена.
Газета.Ru 07:48
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец вчера в 08:57
Экономика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Наука

Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Культура

Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Футбол

Курский «Авангард» играет во Владивостоке

Соперник является непосредственным «соседом» по турнирной таблице, с восемнадцатью очками занимая 12-ю строчку, по обеим показателям на два пункта превосходя курян.
KurskTV.ru вчера в 08:55
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