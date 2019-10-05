Политика
Газета.RuНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину
В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. По его словам, стоимость будет определяться "в соответствии с европейским законодательством".
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.BFM.ruвчера в 07:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал слова Новака о цене за транзит газа через Украину
Комсомольская правдавчера в 22:59
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
RT на русскомвчера в 16:01
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Общество
Малышева объяснилась за свои слова о повышении пенсионного возраста
Народные новости 03 октября в 01:41
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Авто
Топ-10 иномарок российского авторынка возглавили «корейцы»
UsedCars.ru вчера в 06:39
Спорт
Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «бронзу» на чемпионате мира
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике.
КП - Брянск 00:56
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Фигурное катание
Евгения Медведева стала победительницей международного турнира в Китае
Аргументы недели вчера в 10:53
Хоккей
ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение части матчей молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Матч ТВ 01:41
Футбол
Гвардиола: не понимаю, почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года
Есть вещи, которые я не в силах объяснить. Одна из них — почему Гальярдо не был признан лучшим тренером года.
Чемпионат 02:51
Общество
У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина
56orb.ru вчера в 09:12
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика
Владимир Путин призвал российских женщин совмещать семью и карьеру
Именно поэтому глава РФ призвал российских женщин совмещать в своей жизни семью и карьеру, по его мнению, это вполне возможно.
Дни24 01:22
Футбол
Дивеев и Магнуссон не помогут ЦСКА в матче с «Ростовом»
Как стало известно Sport24, защитники ЦСКА Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон не примут участие в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом».
Sport24.ru 02:20
Футбол
Когда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
Чемпионат 02:30
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
РИА Новости 03:16
Политика
Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.
Коммерсантъ 01:55
Армия и оружие
В Пентагоне отреагировали на шаги РФ и КНР в Латинской Америке
Глава Южного командования Вооруженных сил США Крейг Фоллер заявил, что действия РФ, КНР и Ирана в Латинской Америке "на 100% противоречат долгосрочной стабильности в регионе".
РЕН ТВ вчера в 18:36
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения.
Lenta.ru 01:39
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета вчера в 17:22
Политика
Трамп распорядился сократить штат Совета национальной безопасности
Глава Белого дома Дональд Трамп решил сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Expert.ru 03:16