Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.

с чего всё началось

В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. По его словам, стоимость будет определяться "в соответствии с европейским законодательством".

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

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