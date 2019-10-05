Политика

Газета.RuГазета.RuНовак рассказал о цене на транзит газа через Украину

В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM. По его словам, стоимость будет определяться "в соответствии с европейским законодательством".
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.
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Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

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