Политика

Российская газетаРоссийская газетаНовак рассказал о цене транзита газа через Украину

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.
BFM.ru07:52

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Новак ожидает, что цена транзита газа через Украину будет в рамках тарифов в Европе

Коммерсантъ15:40

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Газета.Ru13:00

Как идут российско-украинские переговоры по транзиту газа и когда электромобили заменят бензиновые машины?

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RT на русском16:01

Новак рассказал о цене транзита газа через Украину

Российская газета09:58

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Известия08:20

Новак: цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе

ТАСС08:16
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Политика

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