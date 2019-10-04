Политика
Российская газетаНовак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.BFM.ru07:52
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Невские Новости 07:34
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Вести.Ru 18:45
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Шоу-бизнес
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РБК 12:13
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Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+».
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