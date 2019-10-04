Политика

Российская газетаРоссийская газетаНовак рассказал о цене транзита газа через Украину

Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности.
BFM.ruвчера в 07:52

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Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

РИА Новостивчера в 22:42

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Комсомольская правдавчера в 22:59

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BFM.ruвчера в 13:23

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RT на русскомвчера в 16:01

Новак: цена транзита газа через Украину будет определяться действующими тарифами в Европе

ТАССвчера в 08:16
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