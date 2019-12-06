Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЭр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти

Эр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти Страны ОПЕК+, как и предполагалось, договорились с 2020 года сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).
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Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

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