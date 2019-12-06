Энергетика
РИА НовостиНовак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
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В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 скоро стартует праздничное обновление, посвящённое предстоящим праздникам: Новому году и Рождеству.
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Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
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В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь»
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Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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