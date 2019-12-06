Энергетика
РИА НовостиНовак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Футбол
Кокорин получил грамоту «За благие дела»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин получил грамоту "За благие дела" перед стартом матча 19-го тура чемпионата России против московского "Динамо".
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Футбол
«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы
Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
Армия и оружие
Директор Росгвардии посмотрел на вьетнамский спецназ
Директор Росгвардии Виктор Золотов в ходе своего визита во Вьетнам встретился с премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком и обсудил сотрудничество двух государств в области безопасности и борьбы с терроризмом.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Космос
Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Собаки понимают людей и человеческий язык гораздо лучше, чем раньше думали и считали специалисты, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Biology Letters.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в ритм-танце в финале Гран-при
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Футбол
Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Происшествия
Летевший из Москвы в Ереван лайнер вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Самолет А-321 авиакомпании NordWind, выполнявший рейс из Москвы в Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.