Энергетика
DP.RUНовак рассказал о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти
Сегодня министры ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение нефтедобычи в рамках Венского соглашения на 3 месяца начиная с 2020 года. При этом учет добычи квоты нефти утвержден без газового конденсата. После этого решения мировые цены на нефть перешли к росту.
Читать в источнике
Оценить
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбросились на IPO: РФ и другие «инвестировали» в Saudi Aramco свою нефтедобычу. Обобщение
Интерфакс06 декабря в 16:00
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Политика
FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров
Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Футбол
«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Экономика
Россия обошла США и догоняет Европу
Россия вовсе не является страной с самыми низкими тарифами на электроэнергию в Европе, следует из расчетов «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупные промышленные компании).
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
"Рейнджерс" в воскресенье на выезде обыграли "Вегас" со счетом 5:0. Георгиев отразил 38 бросков, 23-летний россиянин оформил второй шатаут в сезоне.
Общество
ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий
Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.
Общество
Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют
Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира
Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Политика
Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»
Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Происшествия
В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак
Армия и оружие
Над российской частью Арктики создадут противовоздушный купол
Над российской частью Арктики в ближайшие годы планируется создать противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Ранее на сайте DVhab.ru появилась информация, что Фургала якобы срочно вызвали в Москву, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом "Амурсталь".
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Здоровье
Даже проглоченная игла не так опасна: Дырку в кишечнике малыша «прожигает» модная игрушка – врач
Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков в беседе с www.e1.ru напомнил об опасных магнитных шариках - игрушке красивой, но для ребёнка смертельно опасной в случае, если малыш проглотит детальки.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Гаджеты
Флагманский чипсет Intel Z490 может задержаться до апреля
Ресурс HKE PC со ссылкой на собственные источники сообщает, что флагманский набор логики Intel Z490 дебютирует не ранее апреля 2020 года.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.