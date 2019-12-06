Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Встреча самого картеля ОПЕК в Вене ещё не стартовала. Существующие сокращения добычи стран ОПЕК+ для поддержания мировых цен на нефть составляют 1,2 млн баррелей в сутки.

ОПЕК и Россия договорились о новых сокращениях добычи

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Происшествия Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до трех, правоохранители достали из-под завалов тело еще одного человека, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

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Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.

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