Энергетика

REGNUMREGNUMОПЕК и Россия договорились о новых сокращениях добычи

Встреча самого картеля ОПЕК в Вене ещё не стартовала. Существующие сокращения добычи стран ОПЕК+ для поддержания мировых цен на нефть составляют 1,2 млн баррелей в сутки.
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Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36

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