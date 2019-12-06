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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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