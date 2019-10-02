Политика

Life.ruLife.ruНовак рассказал о «газовой дубинке» США на европейском рынке

Россия занимает уверенную позицию на европейском рынке энергоносителей и обладает конкурентными преимуществами. Препятствиями для неё служат лишь политика протекционизма и "газовая дубинка" из-за океана.
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Новак рассказал о «газовой дубинке» США на европейском рынке

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Европу предупредили о «газовой дубинке» США

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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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