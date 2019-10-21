Политика
ИзвестияНовак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
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Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Единоборства
Бывшая порноактриса дебютировала в Bellator с тяжёлого поражения
Ранним утром 26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231.
Хоккей
«Металлург» проиграл «Сибири» и прервал победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» представила пришедшую на смену Саше Савельевой Марию Гончарук
На смену Саше Савельевой, весной этого года родившей первенца, пришла Мария Гончарук, экс-участница коллектива DINAMA и супруга шоумена Дмитрия Хрусталёва.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Футбол
Юрий БЕЛОУС: О дуэли Дзюбы и Соболева пока не может быть даже и речи
О ведущих российских клубах «Спорт уик-энд» поговорил с известным футбольным функционером, бывшим вице-президентом «Локомотива» и экс-гендиректором «Ростова» Юрием Белоусом.
Здоровье
Онколог назвал простые способы снизить риск развития рака
Как снизить риск рака рассказала врач-онколог Николай Жуков.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
Музыка
Джастин Бибер не оценил новую песню Селены Гомес
Вчера, 23 октября, Селена Гомес (Selena Gomez) выпустила новую песню «Lose You To Love Me» («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»), где рассказала все о своих взлетах и падениях и выразила всю боль от расставания с парнем, в которого была безумно влюблена.
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Текущие выходные станут последними теплыми днями перед резким осенним похолоданием, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Футбол
Бывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Общество
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
МЧС республики информировал жителей Башкирии о резком изменении погоды, из-за которого в республике объявлено штормовое предупреждение.
Футбол
«Авангард» — «Химки»: будет ли пробит тотал?
В очередном туре чемпионата ФНЛ состоится матч «Авангард» и «Химки» 27 октября, мы подготовили прогноз на это противостояние.