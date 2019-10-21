Политика
ИзвестияНовак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
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Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Армия и оружие
Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные.
Космос
Россия и Япония хотят совместно создать космического робота
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Здоровье
Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами
Озвучены специалистами первые симптомы злокачественного рака, которые появляются за пять лет до болезни, сообщает информационно-аналитическое издание ВистаНьюс.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Музыка
Песню группы «Тату» исполнили в немецкой версии шоу «Голос»
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.