Политика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
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Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»

RT на русском08:55

Новак: «Турецкий поток» достроят в срок

Российская газета08:51

Новак высказался о сроках окончаниях строительства «Турецкого потока»

Газета.Ru07:29

Новак ожидает, что «Турецкий поток» достроят в срок

ТАСС08:10

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Известия08:05

Новак: подрядчики гарантируют, что «Турецкий поток» будет построен в срок

Вести.Ru07:56

Новак гарантировал завершение строительства «Турецкого потока» в срок

News.ru08:35
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Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности

Kleo.ru 06:19
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В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Футбол

«Локомотив» — «Спартак»: Тедеско получил жёлтую карточку

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 10:12
Фигурное катание

Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 03:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Киберспорт

Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Faktom вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте

Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс

Газета.Ru 12:55
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Футбол

ЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби

Газета.Ru 11:31
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Армия и оружие

Сирийская армия вышла к границе с Турцией

Московский Комсомолец 11:24
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Футбол

«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой»

«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
Спорт-Экспресс 12:21
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Украина.ру вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Происшествия

Свердловский город Североуральск остался без газа

В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
REGNUM 11:47
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется популярностью.
Goroday.ru 06:53
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Религия

Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Российская газета 08:32
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае.
ТАСС 11:05
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Наука

Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс

Вести.Наука вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Общество

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
RT на русском 12:00
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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