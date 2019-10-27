Политика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
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Новак рассказал о строительстве «Турецкого потока»

RT на русском08:55

Новак высказался о сроках окончаниях строительства «Турецкого потока»

Газета.Ru07:29

Новак гарантировал завершение строительства «Турецкого потока» в срок

News.ru08:35

Новак ожидает, что «Турецкий поток» достроят в срок

ТАСС08:10

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Известия08:05

Новак: подрядчики гарантируют, что «Турецкий поток» будет построен в срок

Вести.Ru07:56

Новак: «Турецкий поток» достроят в срок

Российская газета08:51
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Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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