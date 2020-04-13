Общество
РИА НовостиНовак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
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Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Общество
В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ
В условиях распространения инфекции нельзя подвергать риску здоровье детей и преподавателей, подчеркнул он.
Российская газета 08:33
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Энергетика
Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru 16:33
Общество
На доплаты врачам Дагестана выделили 239 млн рублей
Республике Дагестан за счет федерального бюджета выделено около 239 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые заняты оказанием помощи гражданам, зараженным коронавирусной инфекцией.
Зори Табасарана 12:28
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Что происходит 15:18
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Киберспорт
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Megaobzor.com 11 апреля в 08:38
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:36
Наука
Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, уничтожающего коал
Австралийские и европейские биологи доказали, что ретровирус KoRV, уничтожающий популяции коал в Австралии, мог попасть в их популяцию в результате контакта с летучими мышами-крыланами, в чьем организме были найдены родственники этого патогена.
ТАСС Наука 15:49
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Здоровье
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
В Москве отменили салют в честь освобождения Вены
В Москве отменили запланированный на сегодня, 13 апреля, праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками.
Коммерсантъ 14:36
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
Глава ВОЗ: ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно
«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», - заявил Гебрейесус.
Капитал страны 16:26
Энергетика
Мексика не считает одолжением решение США взять на себя часть квоты по снижению нефтедобычи
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК + и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б / с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б / с. При этом Трамп отмечал, что позже Мексика должна будет рассчитаться с США за эту услугу.
Интерфакс 16:05
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
Происшествия
Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары
РИА Новости 16:05
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за 11 лет
Внешний долг России в первом квартале 2020 года уменьшился на 8,3% или $40,8 млрд, до $450 млрд, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 16:21
Происшествия
Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам
Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ 12:58