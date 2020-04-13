Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

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