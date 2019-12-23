Экономика

REGNUMREGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русском23 декабря в 12:32

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости23 декабря в 04:52

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБК23 декабря в 07:58

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ru23 декабря в 10:10

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM23 декабря в 04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС23 декабря в 03:50

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия23 декабря в 03:15
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Российская газета вчера в 22:13
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия вчера в 08:28
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

РБК 00:42
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
RT на русском 23 декабря в 19:17
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Политика

Сербия завершила укладку труб своего участка «Турецкого потока»

REGNUM 03:05
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес

Галкин поделился особенностями семейной жизни с престарелой Пугачевой

Юморист Максим Галкин поделился подробностями семейной жизни с Аллой Пугачевой с учетом их разницы в возрасте, которая составляет 27 лет.
Народные новости вчера в 09:48
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС вчера в 08:14
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Известия вчера в 20:50
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба».
Lenta.ru вчера в 18:41
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
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