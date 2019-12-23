Экономика
REGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
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Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 9:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье
В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Шоу-бизнес
Галкин поделился особенностями семейной жизни с престарелой Пугачевой
Юморист Максим Галкин поделился подробностями семейной жизни с Аллой Пугачевой с учетом их разницы в возрасте, которая составляет 27 лет.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Лукашенко напомнил, что по Белоруссии проходит три трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Общество
В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.