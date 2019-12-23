Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца
Трогательный кадр Эрика сопроводила смайлами в виде сердец, намекая, что наконец-то обрела счастье.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» 23 декабря впервые сыграет матч КХЛ в Давосе.
Футбол
«Просто готовиться и играть надо лучше». Павел Колобков — об идее перехода российского футбола на систему «весна-осень»
Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Транспорт
Из Петербурга в Крым отправился первый поезд
Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Политика
Названа дата послания Путина к Федеральному собранию
Президент Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Технологии
Более трети россиян признались, что обходят блокировки в интернете
Более трети россиян обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала, говорится в результатах проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления жителей страны.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии
США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Энергетика
Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет
Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Экономика
Уральцы встретят новый год в Чехии и странах Юго-Восточной Азии
Популярными зимними направлениями среди жителей Урала станут Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Чехия.
Политика
Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Футбол
Анчелотти оценил слухи о трансфере Ибрагимовича в «Эвертон»
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался по поводу слухов о возможном трансфере форварда клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Sky Sports.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.