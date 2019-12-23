Экономика

ТАССТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

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Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Газета.Ru03:29

Новак сравнил объёмы поставок СПГ в Европу из России и США

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Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

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