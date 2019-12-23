Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

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