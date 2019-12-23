Экономика

REGNUMREGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новости04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUM04:02

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известия03:15

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАСС03:50

Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу

Газета.Ru03:29

Новак сравнил объёмы российских и американских поставок СПГ в Европу

RT на русском03:17

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

РБК03:59
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В первом полугодии 2019 г. Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А и его стоимость до 2020 г. признана обоснованной, отметил он, но других деталей нового контракта не привел.
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Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
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«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
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В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
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Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
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Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
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Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла

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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
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Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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По словам олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона, российским спортсменам стоит задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.
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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
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