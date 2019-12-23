Экономика
REGNUMНовак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК. Доля Соединённых Штатов в поставках составляет 13%.
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Общество
Синоптик сообщил о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РБК рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Экономика
Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов
В первом полугодии 2019 г. Минобороны, Минпромторг и ФАС завершили анализ экономического обоснования изменения цены серийного самолета Ил-76МД-90А и его стоимость до 2020 г. признана обоснованной, отметил он, но других деталей нового контракта не привел.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Политика
Путин на поезде проедет по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Футбол
Гвардиола «поблагодарил» АПЛ за два матча подряд
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Баскетбол
«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте
Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Политика
Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»
Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Армия и оружие
Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Кино
Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Спорт
Чемпиона ОИ удивили россияне после санкций WADA
По словам олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона, российским спортсменам стоит задать вопросы властям из-за допингового скандала и решения об отстранении от международных соревнований, принятого WADA.
Кино
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Политика
Джонсон признал ошибку в отношении России
Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Армия и оружие
Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал
Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.
Происшествия
Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».