Экономика
ТАССНовак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Гаджеты
Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в 2020 году
Корпорация Xiaomi планирует вывести смартфон Pocophone F2 на мировой рынок уже в 2020 году.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Политика
Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате
Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Гаджеты
В Сети появились изображения следующего флагмана Huawei P40
В начале 2020 года ожидается долгожданный выход следующего флагмана от компании Huawei.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января
Президент РФ Владимир Путин в середине января 2020 года обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Гаджеты
В Китае стартуют продажи карт Super SIM
Как пишет источник, ее продажи в Китае стартуют уже 23 декабря.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".