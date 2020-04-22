Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель

При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
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Новак: при цене нефти $20 за баррель бюджет получит 1 трлн руб. за счет демпфера

Коммерсантъ13:42

Новак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель

РИА Новости13:25

Новак объяснил, сколько получит бюджет РФ при цене нефти 20 долларов за баррель

Вечерняя Москва12:42

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Известия13:04

Названа сумма дохода России при цене нефти 20 долларов за баррель

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Новак: доходы бюджета от демпфера составят 1 трлн рублей при цене нефти в $20

ТАСС12:46

Новак: Бюджет получит от действия демпфера 1 трлн рублей

Российская газета13:16
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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