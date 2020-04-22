Энергетика
РИА НовостиНовак рассказал о поступлениях в бюджет при нефти по $20 за баррель
При цене нефти в 20 долларов за баррель в российский бюджет за счет демпфирующего механизма на рынке топлива поступит триллион рублей, заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций министр энергетики Александр Новак.
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Комментарии
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Технологии
Magic Leap сокращает половину рабочих мест в рамках крупной реструктуризации
Magic Leap, стартап по разработке одноименного комплекта устройств дополненной реальности, который привлек более двух миллиардов долларов США от крупных инвесторов (включая Alphabet и Alibaba Group), по словам источников, сокращает примерно половину своих рабочих мест в рамках крупной реструктуризации.
3DNews 14:13
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Политика
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
РБК 14:59
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс вчера в 04:23
Здоровье
Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии
Глава правительства Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
News.ru 11:39
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские
Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
Капитал страны вчера в 15:18
Общество
Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей
Коммерсантъ 12:38
Общество
ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая
«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.
Известия 14:56
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Футбол
Агент: «Кака не хотел уходить в „Реал“ из „Милана“»
Гаетано Паолилло, агент экс-полузащитника «Милана» Кака, рассказал, что бразилец не хотел переходить в «Реал» в 2009 году.
Sports.ru 14:14
Общество
Иностранцы смогут работать в Москве без патента до 15 июня
«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — заявили в МВД.
RT на русском 13:54
Здоровье
Две трети умерших с COVID-19 в Москве поздно обратились к врачам
Две трети всех умерших от коронавируса в Москве на ранней стадии не обращались за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники.
РБК 05:54
Общество
Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели
При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК 12:51
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Москва ввела автоматическую проверку пропусков
У такси количество поездок в первый день введения автоматической проверки цифровых пропусков выросло на несколько тысяч, по сравнению со средой прошлой недели.
Вести.Ru 13:45
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом
60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.
Lenta.ru 14:59
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Общество
Обновились правила самоизоляции в Мурманской области
В Заполярье продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Мурманск 10:17
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32