Экономика
Ореанда-НовостиНовак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть. Министр рассказал, что Москва предложила постепенно снижать премию к цене на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
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Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба.
Единоборства
Названы гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Гаджеты
Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20
Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Общество
Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия создаст политическую партию, которая будет выступать за права женщин и борьбу с домашним насилием.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Общество
Активистка из КБР вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна
Активистка из КБР Залина Маршенкулова вступилась за порноактрис из клипа Тилля Линдеманна и получила угрозы от анонимов.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Авто
Объявлены цены на обновленный Hyundai Solaris
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Футбол
Защитник «Динамо» Калинин перешел на правах аренды в «Урал»
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Космос
Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год
Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Здоровье
В Ухане откроют еще 19 временных больниц для заболевших коронавирусом
Первый вице-мэр Уханя Ху Ябо сообщил, что власти города планируют открыть еще 19 временных больниц для заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за запись голосов
Facebook предлагает нововведение. Пользователи смогут зарабатывать за голосовые записи.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Происшествия
В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов
Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Общество
Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
Армия и оружие
Попов: Зеленский поднял бы свой рейтинг, если бы встретил эвакуированных из Уханя
Главные события уходящей недели в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии (КЦПИК) Алексей Попов - Алексей Валерьевич, в начале недели главной темой вновь стал Донбасс: сначала обсуждали мюнхенские "12 шагов", а потом в регионе случилось военное обострение — недалеко от города Золотое.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой пробует зарабатывать деньги после переезда к отцу
Как пишет «Комсомольская правда», после переезда к отцу 14-летняя Ариадна решила попробовать самостоятельно зарабатывать деньги, заручившись поддержкой близких.
Музыка
Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»
Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Шоу-бизнес
Первая жена Шепелева все еще общается с его мамой
Первая жена Шепелева до сих пор общается с его мамой. Напомним, что сейчас ведущий встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой.