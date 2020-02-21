Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть. Министр рассказал, что Москва предложила постепенно снижать премию к цене на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Новак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии

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