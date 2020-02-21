Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиНовак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть. Министр рассказал, что Москва предложила постепенно снижать премию к цене на нефть. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
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Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

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Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 ежегодно

ТАСС06:13

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Lenta.ru06:57

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