Экономика
RT на русскомНовак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год. Такое сокращение пропорционально падению экспортной пошлины, заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе
Как подчеркнул Журавлёв, это позволило «осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск».
Армия и оружие
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Турция понесла новые потери в живой силе в Идлибе, однако пропагандистский раж: "мы отомстим и порвем всех" пошел на спад, втягиваться в войну Турции не позволит ее "дырявая" экономика.
Общество
Экс-помощница вице-премьера арестована по делу о крупной взятке
Басманный суд столицы решил арестовать Анастасию Алексееву, работавшую помощником Аркадия Дворковича в его бытность вице-премьером.
Политика
Из «Яблока» исключили Максима Каца и 15 его сторонников
Федеральное бюро "Яблока" исключило из партии сооснователя фонда "Городские проекты" Максима Каца, а также 15 его сторонников за нанесение партии политического ущерба.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Гаджеты
В Китае начинаются продажи нового ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14
На рынке Китая начинаются продажи ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 2020 года выпуска. Лэптоп наделили Intel Core i7 и NVIDIA GeForce MX350.
Кино
Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Космос
В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing
Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
Семь человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Магадане
Здоровье
План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ
Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Футбол
Сборные России и Турции сыграли вничью на Кубке Легенд
Сегодня, 21 февраля, состоялся матч группы А на Кубке Легенд по мини-футболу между сборными России и Турции.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, включение гречневой каши в регулярное меню служит профилактикой онкологических заболеваний, - конкретно предотвращает развитие рака кишечника.
Армия и оружие
Столтенберг заявил об опасности новых российских ракет
«Новые российские ракеты чрезвычайно опасны», – добавил Столтенберг. По его мнению, это повышает риск «недопонимания».
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.