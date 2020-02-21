Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за тонну каждый год. Такое сокращение пропорционально падению экспортной пошлины, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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