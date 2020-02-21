Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год, т. е. пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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