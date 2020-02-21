Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
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Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

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«Неожиданное предложение» Путина Белоруссии по нефти объяснили

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Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

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Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM 12:03
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Афиша Daily 10:22
Футбол

«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
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Наука

В Сибири нашли замерзшего жаворонка возрастом 46 тысяч лет

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Хуситы запустили баллистические ракеты по Саудовской Аравии

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Наука

Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей

Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Naked Science 11:48
Хоккей

ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 14:11
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:21
Общество

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

РБК 04:31
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru 13:59
Футбол

«Наполи» одержал гостевую победу над «Брешией»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Брешия» потерпела домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 26-й минуте отличился Джон Чансельор.
LiveSport.ru 16:46
Экономика

Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил в пятницу в пресс-релизе, что заплатит штраф в 3 миллиарда долларов за урегулирование претензий властей.
РИА Новости 16:28
Финансы

Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Lenta.ru 09:09
Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
РИА Новости 14:30
Политика

США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 16:59
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
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Раскрыты характеристики игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3

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Происшествия

В башне «Око» в Москва-сити произошло обрушение

В Москва-сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око», предположительно выпало стекло, сообщает в субботу, 22 февраля, РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы.
Известия 16:29
Здоровье

В Ачинске появится «Бережливая поликлиника»

В Ачинске обычные детские поликлиники приобретают статус «Бережливых». Такие проекты реализуются при поддержке Ачинского НПЗ.
Sibnovosti.ru 02:07
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
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Политика

В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика" выступил с предложением закрепить в Конституции определение предпринимательства.
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Футбол

Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах

34-летний англичанин провел 393 матча за «Манчестер Юнайтед», 98 за «Эвертон» и 9 за «Дерби Каунти».
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Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн

Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Znak.com 08:29
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
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Названы три ошибки, мешающие быстро избавиться от жира на животе

Российская газета вчера в 23:45
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В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru 09:31
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Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.
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Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт вчера в 12:06
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