Энергетика
RT на русскомНовак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
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ЦСКА разгромил швейцарский «Рапперсвиль»
В товарищеском матче команда Виктора Гончаренко забила три мяча швейцарскому «Рапперсвилю».
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СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot
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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
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У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
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«Оренбург» арендовал полузащитника «Зенита»
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Войска США уже прибыли в Германию на учения «Защитник Европы-2020»
В Германии полным ходом идет подготовка к старту самых масштабных в этом веке военных учений НАТО. Речь идет о «Защитнике Европы-2020».
Происшествия
Посадку горящего самолета в США сняли на видео
В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Общество
Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили
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Общество
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружие на 715 миллионов долларов
Как следует из документа, речь идет о вооружении общей стоимостью примерно 715 миллионов долларов, которое было поставлено поддерживаемым Вашингтоном группировкам для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.
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Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
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Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ
Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Гаджеты
Vivo начала предустановку российского ПО на свои смартфоны
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Происшествия
В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Напомним, в прошлом году в России началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно повышается пенсионный возраст.
Общество
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Общество
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича поместили под арест
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшую помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича — Анастасию Алексееву.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.