Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Владимиром Семашко заявил, что потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть составят в 2020 году до $430 млн.
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Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

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Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии

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Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
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