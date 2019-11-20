Экономика

ТАССТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Новак сообщил об обсуждении с Киевом поставок газа объемом 15 млрд куб. м

РБК07:52

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия06:34

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REGNUM06:59

Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Газета.Ru06:52

Россия обсуждает с Украиной прямую закупку 15 миллиардов кубов газа в год

РИА Новости06:51

Новак сообщил о переговорах России и Украины по прямым поставкам газа в объеме 15 миллиардов кубометров в год

Комсомольская правда07:25
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