Экономика
ТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Футбол
Ионов и Зайнутдинов забили в матчах за сборные
Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Авто
В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
Авто
Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России
Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Общество
Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России
В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Политика
Путин назвал Зеленского симпатичным человеком
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Политика
Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать
Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Политика
Трамп: Китаем доволен, но пошлины подниму
Если Вашингтон и Пекин не смогут заключить торговую сделку, пошлины на китайские товары в США ещё вырастут, сообщил 19 ноября американский президент Дональд Трамп.
Экономика
«Новотранс» перенаправит грузы из Прибалтики и Финляндии на 17,5 млрд рублей в год
Группа компаний «Новотранс» собирается переориентировать российские грузопотоки, ныне идущие на экспорт через порты Финляндии и стран Балтии, на порт Усть-Луга (Ленобласть).
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
В минувшем октябре 23-летняя избранница Тимати Анастасия Решетова родила первенца. Звезда инстаграма впервые показала лицо сына Ратмира.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже
Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».