Энергетика

DP.RUDP.RUНовак рассказал о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти

Сегодня министры ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение нефтедобычи в рамках Венского соглашения на 3 месяца начиная с 2020 года. При этом учет добычи квоты нефти утвержден без газового конденсата. После этого решения мировые цены на нефть перешли к росту.
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Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32

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