Энергетика
DP.RUНовак рассказал о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти
Сегодня министры ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение нефтедобычи в рамках Венского соглашения на 3 месяца начиная с 2020 года. При этом учет добычи квоты нефти утвержден без газового конденсата. После этого решения мировые цены на нефть перешли к росту.
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Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32
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Сбросились на IPO: РФ и другие «инвестировали» в Saudi Aramco свою нефтедобычу. Обобщение
Интерфакс06 декабря в 16:00
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в начале 2020 года
Красная весна06 декабря в 11:18
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