Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Новака упрекнули в ложном понимании стабильности цен на топливо

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Новак рассказал о ситуации на топливном рынке России

Life.ru05 декабря в 18:15
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