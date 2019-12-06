Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на топливо в России в 2020 году дали прогноз

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что темпы роста цен на топливо значительно ниже инфляции, и привел цифру в 2,7 процента, а также дал прогноз на 2020 год. Он написал об этом в статье в журнале «Энергетическая политика», передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Минэнерго не ожидает резкого роста цен на бензин в 2020 году

Rambler News Service16:01

Ценам на топливо в России в 2020 году дали прогноз

Lenta.ru17:06

Новак заявил о стабилизации цен на бензин в России

Телеканал 360°17:34

Минэнерго: цены на топливо в России растут ниже темпов инфляции

Московский Комсомолец17:15

Цены на топливо в РФ в 2020 г будут стабильны с учетом планового роста инфляции – Новак

ПРАЙМ16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 вчера в 04:05
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Суть событий 14:09
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

РИА Новости вчера в 09:28
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 17:27
Общество

Росконтроль нашел в сосисках подорожник

Smolnarod.ru 15:23
Экономика

Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января

В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском вчера в 10:45
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube.
Lenta.ru 04:43
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Политика

Медведев прокомментировал акции протеста в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 14:30
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

РИА Новости вчера в 12:26
Здоровье

Метформин от диабета может провоцировать рак

Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Ugpressa.ru вчера в 22:33
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Экономика

«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики

В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК вчера в 16:10
Гаджеты

Huawei представила смартфон Nova 6 SE с квадрокамерой

UfacityNews.ru 15:33
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Технологии

Google представила рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Компания Google опубликовала свой рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года.
ITZine.ru 03 декабря в 23:00
Футбол

Суарес: слова Месси о завершении карьеры неправильно поняли

Газета.Ru 17:26
Политика

Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».
RT на русском 15:36
Экономика

Стратегия развития Арктики позволит привлечь 15 трлн рублей инвестиций

Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года, подготовленная Минвостокразвития РФ, позволит привлечь 15 трлн рублей инвестиций в Арктику, а также создать высокооплачиваемые рабочие места и ввести льготы по проектам арктической зоны, включая шельф.
OilCapital.ru 03:33
Хоккей

Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ

VSE42.RU 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное