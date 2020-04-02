Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.
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Новак: себестоимость добычи барреля нефти на новых месторождениях в РФ не превышает $20

ТАССвчера в 20:37

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Известиявчера в 15:48

Себестоимость нефтедобычи на зрелых месторождениях в РФ - $3-7, новых - $15-20 за баррель

ПРАЙМвчера в 14:11

Минэнерго назвало себестоимость добычи нефти в России

Rambler News Serviceвчера в 14:46

Новак рассказал, какая себестоимость у российской нефти

Life.ruвчера в 13:54

Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене

Комсомольская правдавчера в 13:38

Золотая нефтяная эра для России подходит к финалу

Независимая газетавчера в 13:14
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

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Коммерсантъ вчера в 09:02
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

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Газета.Ru 02:45
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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Известия вчера в 21:25
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RT на русском 04:06
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Здоровье

Швеция отказывается вводить жесткий карантин из-за пандемии COVID-19

Швеция осталась единственной страной в Европе, где не введены жесткие меры карантина на фоне пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 31 марта в 19:48
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru вчера в 07:17
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Znak.com 03:20
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Минздрав Украины рассказал, когда в стране ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Ведомство прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в стране в ближайшее время, поэтому карантин предлагается усилить Об этом 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube.
Украина.ру 04:08
Общество

Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к лету, но перед этим стране предстоит пройти через пик распространения вируса, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
Daily Storm 01 апреля в 21:47
Общество

Проверки выходящих из дома жителей начались в Москве

Сотрудники правоохранительных органов начали проверять жителей столицы, выходящих из дома, проверки осуществляются в рамках антикоронавирусных мер, сообщает в пятницу РИА Новости.
РИАМО 03:03
Общество

Меган Маркл придется обеспечивать безработного мужа

Маган Маркл придется обеспечивать безработного принца Гарри.
Вечерняя Москва 03:48
Общество

В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля

Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Коммерсантъ Челябинск 02:29
Общество

ООН заявила о возможности масштабного голода в связи с пандемией

Ранее главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Всемирной торговой организации (ФТО) Роберт Азеведа и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвали реальной опасностью сбой поставок продуктов питания во всем мире в связи с пандемией коронавируса, писал Росбалт.
Новые Известия 02:31
Общество

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Футбол

Это’О раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса в Африке: «Это вам не игровая площадка»

В эфире французского телеканала LCI профессоры Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили сначала испробовать этот метод лечения заболевания в Африке.
Sport24.ru 03:01
Экономика

«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги

Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:20
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Lenta.ru 03:43
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Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
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Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к российским сайтам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить граждан бесплатным доступом к российским интернет-сервисам, в том числе для покупки лекарств и дистанционного обучения, пишет пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 03:53
Общество

В Краснодарском крае таксисты получат спецпропуска на передвижение

В регионе введена система пропусков для автотранспорта, начиная с 3 апреля здесь действуют спецпропуска трех видов: для транзитного автотранспорта, для передвижения на территории всего региона и для передвижения внутри муниципального образования.
ИА Красная Весна вчера в 20:21
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50-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную физическую форму

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Коронавирус подозревают еще у четверых калужан

На карантине в больнице находятся 30 человек, еще 10 - на обсервации. 2259 человек находятся на домашнем карантине.
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