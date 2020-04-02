Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Здоровье В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

Транспорт РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса «Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Происшествия Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.

Здоровье Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Политика Минздрав Украины рассказал, когда в стране ожидается пик заболеваемости коронавирусом Ведомство прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в стране в ближайшее время, поэтому карантин предлагается усилить Об этом 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube.

Общество Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к лету, но перед этим стране предстоит пройти через пик распространения вируса, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

Общество Проверки выходящих из дома жителей начались в Москве Сотрудники правоохранительных органов начали проверять жителей столицы, выходящих из дома, проверки осуществляются в рамках антикоронавирусных мер, сообщает в пятницу РИА Новости.

Общество ООН заявила о возможности масштабного голода в связи с пандемией Ранее главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Всемирной торговой организации (ФТО) Роберт Азеведа и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвали реальной опасностью сбой поставок продуктов питания во всем мире в связи с пандемией коронавируса, писал Росбалт.

Политика Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.

Политика Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к российским сайтам Президент России Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить граждан бесплатным доступом к российским интернет-сервисам, в том числе для покупки лекарств и дистанционного обучения, пишет пресс-служба Кремля.

Общество В Краснодарском крае таксисты получат спецпропуска на передвижение В регионе введена система пропусков для автотранспорта, начиная с 3 апреля здесь действуют спецпропуска трех видов: для транзитного автотранспорта, для передвижения на территории всего региона и для передвижения внутри муниципального образования.