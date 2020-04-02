Энергетика
ИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти
Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Комсомольская правдавчера в 13:38
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 04:15, Ашберн
Комментарии
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Здоровье
Швеция отказывается вводить жесткий карантин из-за пандемии COVID-19
Швеция осталась единственной страной в Европе, где не введены жесткие меры карантина на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Происшествия
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Политика
Минздрав Украины рассказал, когда в стране ожидается пик заболеваемости коронавирусом
Ведомство прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в стране в ближайшее время, поэтому карантин предлагается усилить Об этом 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube.
Общество
Главный инфекционист ФМБА назвал сроки окончания вспышки коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции в России закончится к лету, но перед этим стране предстоит пройти через пик распространения вируса, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.
Общество
Проверки выходящих из дома жителей начались в Москве
Сотрудники правоохранительных органов начали проверять жителей столицы, выходящих из дома, проверки осуществляются в рамках антикоронавирусных мер, сообщает в пятницу РИА Новости.
Общество
Меган Маркл придется обеспечивать безработного мужа
Маган Маркл придется обеспечивать безработного принца Гарри.
Общество
В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля
Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Общество
ООН заявила о возможности масштабного голода в связи с пандемией
Ранее главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Всемирной торговой организации (ФТО) Роберт Азеведа и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвали реальной опасностью сбой поставок продуктов питания во всем мире в связи с пандемией коронавируса, писал Росбалт.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Футбол
Это’О раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса в Африке: «Это вам не игровая площадка»
В эфире французского телеканала LCI профессоры Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили сначала испробовать этот метод лечения заболевания в Африке.
Экономика
«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги
Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке.
Политика
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Политика
Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к российским сайтам
Президент России Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить граждан бесплатным доступом к российским интернет-сервисам, в том числе для покупки лекарств и дистанционного обучения, пишет пресс-служба Кремля.
Общество
В Краснодарском крае таксисты получат спецпропуска на передвижение
В регионе введена система пропусков для автотранспорта, начиная с 3 апреля здесь действуют спецпропуска трех видов: для транзитного автотранспорта, для передвижения на территории всего региона и для передвижения внутри муниципального образования.
Происшествия
Коронавирус подозревают еще у четверых калужан
На карантине в больнице находятся 30 человек, еще 10 - на обсервации. 2259 человек находятся на домашнем карантине.