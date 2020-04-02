Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.
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Новак: себестоимость добычи барреля нефти на новых месторождениях в РФ не превышает $20

ТАСС20:37

Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России

РБК16:05

Новак: проблемы отрицательных цен на нефть у России нет

News.ru14:54

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Известия15:48

Минэнерго назвало себестоимость добычи нефти в России

Rambler News Service14:46

Новак рассказал, какая себестоимость у российской нефти

Life.ru13:54

Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене

Комсомольская правда13:38
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