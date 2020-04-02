Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Общество Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.

Политика В Башкирии продлён режим самоизоляции Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Политика В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Энергетика В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.

Политика Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Происшествия Пермская журналистка умерла от коронавируса В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Приморье под автомобилем обрушился мост В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Политика Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом «Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.

Общество Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.