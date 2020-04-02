Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.
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Новак: проблемы отрицательных цен на нефть у России нет

News.ruвчера в 14:54

Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России

РБКвчера в 16:05

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Известиявчера в 15:48

Новак: себестоимость добычи барреля нефти на новых месторождениях в РФ не превышает $20

ТАССвчера в 20:37

Минэнерго назвало себестоимость добычи нефти в России

Rambler News Serviceвчера в 14:46

Новак рассказал, какая себестоимость у российской нефти

Life.ruвчера в 13:54

Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене

Комсомольская правдавчера в 13:38
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Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Авто

Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей

ТАСС вчера в 18:26
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Три российских губернатора подали в отставку после выступления Путина

Во вторник, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, а также руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:22
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия вчера в 16:36
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° 01 апреля в 20:31
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт вчера в 15:37
Спорт

Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией

КП - Барнаул вчера в 22:26
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Здоровье

Горбольницу №4 в Барнауле перепрофилируют под больных с пневмонией

Пациентов с коронавирусом, у которых начнется пневмония, будут размещать в Городской больнице №4. Учреждение полностью перепрофилируют для этих целей, сообщили в региональном Минздраве.
Московский Комсомолец вчера в 23:27
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru вчера в 03:31
Происшествия

Главврач пермского онкодиспансера находится в тяжелом состоянии

Рифей-Пермь вчера в 07:55
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM вчера в 01:20
Общество

Работающие пенсионеры сядут на больничный

В течение семи дней пенсионеры получат на банковские карты полную оплату больничного за две недели.
Известно.ру вчера в 12:44
Футбол

УЕФА намекнул на нежелательность досрочного прекращения чемпионатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о нежелательности досрочного прекращения национальных чемпионатов, передает AP.
Газета.Ru вчера в 20:10
Общество

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости 01 апреля в 09:57
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