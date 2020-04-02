Энергетика
ИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти
Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15–20.
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Новак: российская нефть вряд ли будет продаваться по отрицательной цене
Комсомольская правдавчера в 13:38
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