Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3-7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак. При этом на новых месторождениях стоимость добычи составляет $15-20.
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Минэнерго назвало себестоимость добычи нефти в России

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