Экономика

Lenta.ruLenta.ruДания просрочила выдачу разрешений на «Северный поток-2»

Сроки выдачи Данией разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах «фактически прошли», признал в интервью Business FM глава Минэнерго России Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия04 октября в 08:18

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04 октября в 09:08

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС04 октября в 08:30

Новак оценил вероятность одобрения Данией заявки на «Северный поток-2»

РЕН ТВ04 октября в 14:18
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:34, Вашингтон
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