Экономика
Утро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»
Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru04 октября в 07:52
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Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Известия04 октября в 08:18
В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании
RT на русском04 октября в 13:48
Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Интерфакс04 октября в 09:08
Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются
ТАСС04 октября в 08:30
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Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре увеличились на 18%
Лидером на рынке среди китайских компаний стал Haval. Дилеры бренда реализовали в сентябре 1 175 автомобилей, что в 5,5 раза больше.
Tvoe-avto.com 14:50
Политика
Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона.
ТАСС 12:49
Фигурное катание
Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку
Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
RT на русском 14:28
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
RT на русском 11:58
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Политика
Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России
«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
ФАН 14:34
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.
Ведомости 09:49
Общество
Росгвардия создала нагрудный жетон для опознавания сотрудников
Росгвардия создала проект нагрудного жетона, который позволит идентифицировать сотрудников.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru 05 октября в 19:50
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
Владимир Путин отмечает 67-летие
В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин встретит свой 67-й день рождения.
Вести.Ru вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Галкин высмеял высокие рейтинги шоу Кудрявцевой
WomanHit.ru 05:42
Происшествия
Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы 14:02
Общество
Кристина Агилера вышла в свет со своей семьей
В свет певица вышла со своим гражданским мужем Мэттью Ратлером и детьми Максом Лайроном Брэтманом и Самнер Рэйн Ратлер.
Srnsk 14:27
Происшествия
Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов
Сбербанк выявил дополнительные факты в ходе расследования утечки данных учетных записей по картам.
ТАСС 15:04